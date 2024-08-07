Жителям Подмосковья напомнили, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

Жители Подмосковья, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% дохода семьи, могут оформить субсидию. В таком случае государство будет ежемесячно возвращать им часть денег за коммунальные платежи. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Подать заявление можно в любое время, заполнив онлайн-форму через «Добродел». Для этого в приложении нужно зайти в раздел «Услуги» и перейти в подраздел «Все услуги» — «Дом и ЖКХ» — «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Субсидию рассчитают в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих — 33 кв. метров; на семью из двух человек — 42 кв. метров; на каждого члена семьи от 3-х человек — по 18 кв. метров.

Для оформления субсидии обязательна регистрация в Московской области.

Чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации), а скачать приложение можно по ссылке.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.