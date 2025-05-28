Жителям Подмосковья напомнили, что заплатить за ЖКУ можно из любой точки РФ
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Скоро жители Подмосковья получат коммунальные счета за май. Расчетный центр напоминает, что в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно оплачивать счета и решить вопросы по ЖКУ за себя и близких с дачи, из отпуска, из любой точки России в любое время, за исключением ночного. Об этом сообщает пресс-служба «МосОблЕИРЦ».
«МосОблЕИРЦ Онлайн» доступно в App Store или Play Market. В приложении легко:
- передавать показания, видеть даты поверки;
- направлять обращения;
- получать напоминания;
- оплачивать счета без банковской комиссии;
- получать электронный счет вместо бумажного;
- управлять сразу несколькими лицевыми счетами.
Приложение защищает данные и делает транзакции безопасными.
Проконсультироваться, уточнить номер лицевого счета и сумму к оплате можно по телефону: 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.