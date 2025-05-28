Жителям Подмосковья напомнили, что заплатить за ЖКУ можно из любой точки РФ

Скоро жители Подмосковья получат коммунальные счета за май. Расчетный центр напоминает, что в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно оплачивать счета и решить вопросы по ЖКУ за себя и близких с дачи, из отпуска, из любой точки России в любое время, за исключением ночного. Об этом сообщает пресс-служба «МосОблЕИРЦ».

«МосОблЕИРЦ Онлайн» доступно в App Store или Play Market. В приложении легко:

передавать показания, видеть даты поверки;

направлять обращения;

получать напоминания;

оплачивать счета без банковской комиссии;

получать электронный счет вместо бумажного;

управлять сразу несколькими лицевыми счетами.

Приложение защищает данные и делает транзакции безопасными.

Проконсультироваться, уточнить номер лицевого счета и сумму к оплате можно по телефону: 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.