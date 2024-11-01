Жителям округа Шатура объяснили, как проводятся расчеты за горячее водоснабжение

По поручению ресурсоснабжающей организации МУП «ШПТО ГХ» начиная с 1 октября текущего года в платежный документ МосОблЕИРЦ включаются начисления за горячую воду абонентам поселков г. о. Шатура, в домах которых горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Так как тариф на горячее водоснабжение состоит из двух компонентов: холодной воды и тепловой энергии на ее подогрев, начисления отражаются в двух строках:

«Горячее водоснабжение (носитель)», где учитывается холодная вода, которая пошла на подогрев. Тариф на услугу совпадает с тарифом на холодное водоснабжение;

«Горячее водоснабжение (энергия)», где учитывается энергия на подогрев воды. Тариф на услугу совпадает с тарифом на отопление.

Услуги включены в квитанции жителей тех домов, где есть техническая возможность потребления горячей воды по открытой системе теплоснабжения, т. е. непосредственно из системы отопления.

В случае, если житель не пользуется горячей водой и на кранах установлены заглушки, он может обратиться к поставщику услуг МУП «ШПТО ГХ» с заявлением о снятии начислений в связи с неоказанием услуги или об отключении услуги и установке заглушки. При фиксации невозможности забора воды из центральной системы теплоснабжения начисления за горячее водоснабжение будут исключены из платежного документа и плату за октябрь 2024 г. пересчитают.

По вопросам, связанным с горячим водоснабжением, можно обратиться в МУП «ШПТО ГХ» по телефону: 8 (496) 453-95-96, в офис по адресу: г. о. Шатура, пр-д Конный, д. 4, либо по электронной почте: shptogx@yandex.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.