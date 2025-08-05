Жителям Нового Павлино пересчитали плату за отопление

МосОблЕИРЦ провел перерасчет платы за отопление для жителей дома по адресу: г. о. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ш. Косинское, д. 2. Это было сделано по поручению УК ООО «Управляющая компания Термоинжсервис 2» и предписанию Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Корректировка затронула период с 2023 года по первое полугодие 2025 года и выполнена на основе фактического потребления тепла по данным общедомовых и индивидуальных счетчиков. Итоговая сумма перерасчета отражена в квитанциях за июль в графе «Перерасчеты».

Ранее начисления за отопление производились по индивидуальным нормативам, рассчитанным на основе показаний общедомовых приборов учета за прошлый год. Однако с июля 2025 года, согласно предписанию ГЖИ, платежи будут начисляться ежемесячно, исходя из среднемесячного объема потребления за предыдущий год, с последующей корректировкой.

Согласно законодательству (ПП РФ от 06.05.2011 № 354), корректировка платы за отопление проводится в начале года, следующего за расчетным. Управляющие компании или РСО сверяют показания общедомовых счетчиков с фактически потребленным объемом тепла. Если реальное потребление окажется меньше оплаченного, сумма уменьшается, а если больше — увеличивается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.