Жителям Ленинского округа рассказали о преимуществах электронного счета ЖКХ

Треть жителей Ленинского городского округа уже отказались от бумажных платежных документов за коммунальные услуги в пользу электронных. Перейти на цифровые квитанции могут все жители муниципалитета, так как этот документ — точная копия бумажного, он несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского округа.

«И электронный, и бумажный счет — это информация о начислениях. Доказательством оплаты услуг является не счет, а чек или выписка из банка. Именно эти документы рекомендуется хранить в бумажном или электронном виде. По ним легко восстановить историю платежей и подтвердить факт оплаты. Поэтому если вы обращаетесь в МФЦ для получения субсидии на оплату ЖКУ, вам понадобится не платежный документ, а справка об отсутствии задолженности по лицевому счету. Ее можно получить в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ или заказать в личном кабинете на официальном сайте», — сказал начальник территориального управления «Видное» МосОблЕИРЦ Александр Гусаков.

Он уточнил, что баланс счета обновляется в течение трех дней после сверки поступивших из банка сумм с реестрами лицевых счетов. В связи с удобством такого формата оплаты, на электронные квитанции перешли уже свыше 33% жителей Ленинского городского округа, и их число стабильно увеличивается.

«Независимо от того, какой счет вы получаете — электронный или бумажный, история начислений и платежей надежно защищена. Каждый день МосОблЕИРЦ делает резервное копирование базы данных. Информация может быть восстановлена даже в случае сбоев или аварий», — добавил Александр Гусаков.

Также в офисе расчетного центра подчеркнули, что среди преимуществ электронной платежки — то, что она экономит бумагу и сохраняет деревья, а также никогда не потеряется и не придет в негодность, в отличие от бумажной.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.