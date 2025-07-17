Эксперт раскрыл скрытый сбор данных TikTok и Google

TikTok, Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) тайно собирают информацию о пользователях, используя скрытые трекеры без их ведома, рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Об этом сообщает Газета.ru.

«Даже при отказе от сбора контента (фото, сообщения) сервисы фиксируют контекст действий: время онлайн, модель устройства, уровень заряда батареи. Это позволяет строить поведенческие профили без прямого согласия», — сказал отметил Бедеров.

Бедеров перечислил ключевые принципы этичного сбора данных: использование только общедоступной информации, отсутствие перегрузки серверов, запрет на сбор персональных и финансовых данных. Так, с 1 июля 2025 года в России запрещена передача данных в Google Analytics без их обработки внутри страны.

Эксперт также опроверг миф о «прослушке» телефонов. Для доступа к микрофону нужно явное разрешение. Массовая активация микрофонов потребует огромных ресурсов. Чаще всего люди просто не понимают, как работает таргетированная реклама.

В будущем за нарушения законодательства о персональных данных последуют более строгие санкции. Бедеров считает, что решением станут российские аналоги аналитических сервисов и локализация данных.

Кроме того, в Web 3.0 возможна модель с «посредником»: пользователь сам предоставляет доступ к информации за вознаграждение, пояснил эксперт.

Этичный сбор данных, по его словам, должен быть прозрачным и законным.