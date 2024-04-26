Жителям Клина озвучили объекты модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». На мероприятии обсудили в том числе и план работ в Клину, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что мероприятие стало уже третьим в серии открытых трибун в формате кустовых совещаний. Здесь обсуждалась модернизация инфраструктуры в городских округах Дубна, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Клин, Солнечногорск, Талдом, Химки. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основная цель которой — повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах ЖКХ», — подчеркнул Игорь Коханый.

Заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин рассказал о модернизации в сфере теплоснабжения.

Так в планах на 2024 год вКлину — строительство 5 котельных на ул. Радищева, ул. 50 лет Октября, в промзоне «Медстекло», в мкр. Майданово, у Ледового Дворца. Реконструкция 2 котельных на ул. Ленина, в д. Решоткино, с. Петровское. Будут произведены 10 блочно-модульных котельных в д. Кузнецово, п. Нудоль, д. Выголь, п. Марков Лес, пос. Чайковского, д. Струбково, д. Слобода, д. Раздолье, с. Воздвиженское.

Будет проведена реконструкция 19 км сетей на ул. Радищева, ул. 50 лет Октября, в промзоне «Медстекло», мкр. Майданово, у Ледового Дворца, на ул. Ленина, в д. Кузнецово, п. Нудоль, д. Выголь, п. Марков Лес, пос. Чайковского, д. Струбково, д. Слобода, д. Раздолье, с. Воздвиженское; д. Решоткино, с. Петровское.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 69 тыс. Человек.

Также в 2024 году запланирован ввод сети водопровода для жилых домов в деревне Шарино и сети водопровода для жилых домов в деревне Жуково. Охват жителей — 150 человек.

На 2025 год запланировано Планируется строительство 6 блочно-модульных котельных в д. Бирево, д. Шевляково- 2, с. Спас-Заулок, д. Малеевка, пос. Зубово, ул. Первомайская. Реконструкция 4 котельных в пос. Нарынка, д. Захарово, д. Соголево, д. Зубово. Будет проведено строительство 9 ЦТП на ул. Бородинский пр, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Менделеева, ул. 50 лет Октября, ул. Карла Маркса. А также реконструкция 9 ЦТП на ул. Мира, ул. Гагарина.

Будет проведена реконструкция 8 км сетей в пос. Нарынка, д. Захарово, д. Соголево, д. Зубово, на ул. Октябрьская, в д. Бирево, д. Шевляково- 2, с. Спас-Заулок, д. Малеевка, пос. Зубово, на ул. Первомайская, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Крюково; ул. Менделеева.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 20 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.