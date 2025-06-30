Жителям Егорьевска рассказали об изменении сроков получения и оплаты платежных документов

Ранее жители оплачивали ЖКУ за период, который еще не был завершен. Например, в середине марта оплачивали квитанцию за март, в середине апреля — за апрель, и т. д., передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

С июня метод расчета за ЖКУ в округе изменился. Теперь в начале июляжители получат квитанцию за июнь, в августе — квитанцию за июль, в сентябре — квитанцию за август, а в платежных документах будут отражаться начисления за услуги, оказанные в предыдущем месяце.

Такой порядок позволит оплачивать счета исходя из фактически потребленных объемов ресурсов и услуг, повысит точность начислений и снизит вероятность перерасчетов.

Обратите внимание на сроки:

• доставка платежного документа будет осуществляться до 5 числа месяца, следующего за расчетным;

• прием показаний приборов учета воды — с 15 по 25 число;

• рекомендованный срок оплаты счетов — до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Оплатить счета можно в банках, банковских приложениях, по QR-коду на бумажной квитанции, в клиентских офисах МосОблЕИРЦ через POS-терминал банковской картой.

Оплатить счета без комиссии через СБП и передать показания приборов учета можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Получить справочную информацию и передать показания можно в клиентских офисах МосОблЕИРЦ и по телефону 8 499 444 01 00 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.