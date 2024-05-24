Жителям Егорьевска рассказали о модернизации коммунальной инфраструктуры

Открытая трибуна «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», организованная комитетом Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ, прошла в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Обсудили в том числе и модернизацию коммунальной инфраструктуры в Егорьевске, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что это уже четвертая Открытая трибуна. Как и остальные она прошла в формате кустовых совещаний.

Прозвучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Шатура, Раменский, Лыткарино, Луховицы, Коломна, Жуковский, Егорьевск, Воскресенск и Бронницы.

Встречи проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Зима у нас показала фактически два основных аспекта: то, что у нас агрегаты системы теплоснабжения требуют замены, вливания финансовых средств и производственных сил. И второе — что до людей информация полноценно не доводится. Из-за этого социальная напряженность еще больше вырастает, поэтому мы решили поменять политику. И „Открытая трибуна“ — это как раз подходящий для диалога с жителями формат, основную часть времени мы будем отвечать на ваши вопросы», — отметил Игорь Коханый.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал замминистра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в Егорьевске в текущем году планируется капитальный ремонт 15 км сетей на улицах К. Маркса, Октябрьской, Касимовском шоссе, п. Рязановский, с. Починки, п. Новый.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 50 тыс. человек.

Также с 2025 по 2027 годы планируется реконструкция 7 котельных: в 2025 году — на ул. Меланжистов, ул. Жукова гора, ул. Парижской коммуны, п. Шувое, д. Челохово, в 2026 году — на ул. 50 лет ВЛКСМ, в 2027 году — в д. Волково.

Также запланирован капремонт трех котельных: в 2025 году — на ул. Рязанская и Касимовском шоссе, в 2026 году — на ул. Гражданская.

Построят 1,7 км теплосетей в 2026 году на Касимовском шоссе, на ул. Пролетарская, ул. Гражданская и ул. Рязанская, капитально отремонтируют 1,3 км сетей в 2025 году в д. Старое.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 75 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.