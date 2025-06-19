Жителям Долгопрудного рассказали, как не попасться на уловки лжекоммунальщиов

Жителей Долгопрудного предупреждают о лжекомунальщиках, которые обманывают жителей и просят несоразмерную плату за свои услуги. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На подъездах домов по улице Железнякова в Долгопрудном появились объявления, напечатанные на листе А4.

Жителям сообщили, что с некоторых пор телефон диспетчерской службы, куда граждане могут обращаться по разным коммунальным вопросам, изменился, и все заявки принимаются теперь по нему. Подписи управляющей компании, а в данном случае это ООО «ДГБ», в объявлении нет. Но жители восприняли информацию именно как от УК. И взяли новый номер себе на заметку.

«Номер телефона нашей диспетчерской 89672118811 не менялся, работает круглосуточно. Просим жильцов, особенно пожилых людей, быть внимательными и не попадаться на уловки» — пояснили сотрудники ООО «ДГБ».

По всем случаям мошенничества и нарушений закона необходимо сообщать по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.