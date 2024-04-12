Жителям Чехова рассказали о предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провнл в мкр. Климовск городского округа Подольск открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», говорится на сайте Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие советник губернатора Подмосковья Александр Самарин, представители профильных министерств и ведомств, руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также главные заинтересованные стороны — жители.

Как отметил в начале встречи председатель Комитета Игорь Коханый, в регионе на заданную тематику проходит серия открытых трибун в формате кустовых совещаний. В Климовске — она вторая. И затрагивает городские округа Ленинский, Домодедово, Подольск, Серпухов, Чехов.

«Мы проводим сегодня встречу по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с целью именно проинформировать вас, что мы будем делать по направлению модернизации объектов теплоснабжения для того, чтобы такие ситуации, как в новогодние праздники, не допускать, — обратился к сидящим в зале жителям Игорь Коханый. — Мы подробно расскажем, какие работы ведутся в ваших округах по подготовке к следующему отопительному сезону и что планируется сделать в ближайшие годы».

Мероприятия разделили на две категории — это первоочередные, которые необходимо выполнить до начала отопительного периода 2024–2025 годов, а также долгосрочные, которые также включены в госпрограмму, но начнут реализовываться с 2025 года и вплоть до 2029.

В этом году в Чехове в краткосрочную программу заложено строительство одной котельной в деревне Бершово и реконструкция одной котельной в поселке Чернецкое. Работы уже ведутся, находятся на завершающей стадии.

«Также принято решение о замене двух километров сетей после опрессовки по Симферопольскому шоссе, улицам Полиграфистов, Гагарина, Чехова и Вишнёвому бульвару», — отметил Пулин.

Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 86 тыс. человек.

В 2025–2027 годах в Чехове планируется провести капитальный ремонт трех котельных на Симферопольском шоссе (2026), улице Чехова (2026) и в поселке Мещерское (2025).

После подробных докладов свои уточняющие вопросы могли задать жители. Такую возможность предоставили каждому желающему. Больше всего вопросов поступило от принимающей стороны — жителей Подольска.

На системные вопросы ответы были даны в зале — представителями профильных министерств и руководством местной администрации. Более сложные — взяты на проработку.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.