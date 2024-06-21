Жителям Богородского округа рассказали о модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в Электростали Открытую трибуну на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», обсудили в том числе и инфраструктуру Богородского округа. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как напомнил председатель профильного Комитета Мособлдумы Игорь Коханый, текущей зимой в ряде городских округов возникли аварийные ситуации, некоторые жители на время остались без тепла и горячей воды.

«Чтобы исключить такие случаи, в Московской области ведется масштабная работа по строительству и ремонту котельных и теплосетей. Сейчас задача депутатов — контролировать выполнение работ, а также встречаться с жителями и рассказывать всю необходимую информацию. Важно, чтобы люди знали, когда начнутся работы, что будет сделано, и когда они завершатся. Один из форматов общения — как раз открытая трибуна», — рассказал парламентарий.

Игорь Коханый отметил, что это уже пятая Открытая трибуна. В этот раз звучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Богородский, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Электросталь.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в Богородском городском округе в текущем году запланирован капремонт 4 котельных, которые раполагаются на улицах Ревсобраний, Климова, Рабочая и Маяковского. Также планируется капитально отремонтировать 17 км теплосетей на ул. Молодежная, с. Стромынь, мкр. Ногинск-9 д. Б. Буньково, мкр. Фабрики, п. Демонстрационный.

Еще 17 км теплосетей планируют заменить на ул. Жарова, ул. Верхняя, мкр. Вишняковские дачи, ул. Длинная, ул. 28 Июня, ул. Белякова, мкр. Светлый.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 36 тыс. человек.

Также планируется:

Строительство станции очистки холодного водоснабжения (мкр. Заречье в г. Ногинск);

Реконструкция ВЗУ (д. Мамонтово);

Строительство ПВНС производительностью 2 тыс. куб. м в сутки и участков сети водоснабжения (п. Обухово);

Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений (д. Тимохово);

Строительство автомобильной дороги и выполнение сопутствующих работ по строительству сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, уличного освещения и благоустройству на территории р.п. Обухово, ул. Владимирская.

В планах на 2025 год в Богородском округе строительство теплосетей в г. Ногинск на ул. Верхняя.

В 2026 году планируется строительство одной котельной в г. Электроугли на ул. Маяковского, а также реконструкция одной котельной в г. Ногинск на ул. Соединительная.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 33 тыс. человек

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.