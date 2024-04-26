Жителям 8 округов Подмосковья рассказали о модернизации коммунальной инфраструктуры

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Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перед заседанием депутаты и участники мероприятия посетили котельную в мкр. Выстрел. Объект находился на балансе Минобороны, а в настоящее время передан в муниципальную собственность.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что благодаря этому котельная включена в программу по реконструкции.

«Конечно, это процесс продолжительный, поэтому программа рассчитана на 2024–2025 год. По сути, здесь останутся только стены, а всё остальное — оборудование, станция химводоподготовки, всё будет абсолютно новое. Это будет полностью современная котельная».

При этом, как рассказал глава округа, до начала отопительного сезона на котельной будет заменено два котла. «Самое главное, что к началу отопительного периода котельная будет способна выдавать те нормативные нагрузки, которые на сегодня есть, исходя из присоединённых зданий, строений, сооружений».

Председатель Комитета Игорь Коханый отметил, что мероприятие стало уже третьим в серии открытых трибун в формате кустовых совещаний. Здесь обсуждалась модернизация инфраструктуры в городских округах Дубна, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Клин, Солнечногорск, Талдом, Химки. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основная цель которой — повышение качества и надёжности оказания коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах ЖКХ», — подчеркнул Игорь Коханый.

Заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин рассказал о модернизации в сфере теплоснабжения.

Модернизация объектов теплоснабжения

Дубна (2024 год)

В 2024 году запланирован капитальный ремонт котельной на ул. Промышленная, а также капремонт 1,3 км сетей на улицах Промышленная, Энтузиастов и Вернова.

После прессовки будет принято решение о замене 10 км сетей на ул. Попова, Энтузиастов и пр-те Боголюбова.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 25 тыс. человек.

Дубна (2025 год)

В 2025 году будет реконструирована котельная на ул. Тверская. Данная модернизация затронет 20 тысяч человек.

Талдомский округ (2024 год)

Запланирована реконструкция 6,8 км сетей в р. п. Запрудня и в мкр. Юбилейный. Также после опрессовки будет принято решение о замене 5,6 км сетей в мкр. Юбилейный, р. п. Вербилки, в деревне Юркино, на Промышленном пр., улицах Мичурина, Собцова, Садовой, Якотской.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 7 тыс. человек.

Талдомский округ (2025–2027 гг.)

В планах — реконструкция 12 котельных в д. Григорово, д. Пановка, в мкр. Юбилейный, на ул. Мичурина, Собцова, в п. Вербилки, Промышленный, в д. Юркино, п. Темпы, на ул. Первомайская, Садовая, Загородная.

Планируется строительство новой котельной в р. п. Северный, на ул. Садовая. Также запланирован капитальный ремонт 10 км сетей в поселке Северный и деревнях Павловичи, Никольское, Ермолино, Кошелёво, Квашёнки, Нколо-Кропотки, Новогуслево.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 23 тыс. человек.

Дмитровский округ (2024 год)

Будет проведён капремонт котельной в посёлке Деденево, капремонт 2 км сетей на ул. Водников, Профессиональная, Космонавтов.

После опрессовки будет принято решение о замене 10 км сетей на ул. Космонавтов, Водников, в п. Новосиньково, п. свх. Останкино, п. Рыбное, р. п. Деденево, с. Рогачево, п. Автополигон.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 40 тыс. человек.

Дмитровский округ (2025–2027 гг.)

Планируется строительство котельной в п. Авитополигон и капремонт 7 котельных в п. Яхрома, р. п. Икша, п. Ермолино, на ул. Центральная, Водников, Советской, в с. Абрамцево.

В с. Внуковская будет построен центральный тепловой пункт.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 12 тыс. человек.

Долгопрудный (2024 год)

На ул. Спортивная будет реконструирована котельная. После опрессовки будет принято решение о замене 7,2 км сетей на улицах Спортивная, Первомайская, Станционная, Ленинградская, Октябрьская, Восточная.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 35 тыс. человек.

Долгопрудный (2025–2027 гг.)

Запланировано строительство котельной на ул. Циолковского и капремонт трёх котельных на ул. Первомайская, Заводская и Театральная.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 35 тыс. человек.

Солнечногорск (2024)

Будет проведена реконструкция котельной в п. Стекольный завод. Капитальный ремонт котельной в п. Лыткино в/г 213. А также капремонт 8,2 км сетей в р. п. Менделеево, мкр. Выстрел, ул. Военный городок. После опрессовки будет принято решение о замене 10,4 км сетей в п. Миронцево, п. Лыткино в/г 213.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 17 тыс. человек.

Солнечногорск (2025–2026 гг.)

В планах — реконструкция 2 котельных в мкр. Выстрел, п. Голубое. Строительство котельной в п. Менделеево, а также капремонт котельных в промзоне ФГУП «ВНИИФТРИ» и в п. Миронцево.

Будет проведён капремонт 13,2 км сетей в мкр. Выстрел.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 32 тыс. человек.

Химки (2024)

По инвестиционной программе ООО «ТСК Мосэнерго» запланировано в 2024 году реконструировать котельную в мкр. Подрезково, котельную на Гагорном шоссе и на ул. Октябрьская, а также модернизировать котельную ТСК Мичурина, д. 31. На 38 ЦТП запланирована модернизация в части обеспечения диспетчеризации.

Лобня (2023–2030 гг.)

В планах — реконструкция 4 котельных в Научном городке, на ул. Текстильная, на ул. Букинское шоссе, на ул. Калинина. А также строительство 350 м сетей на ул. Фестивальная — ул. Калинина.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 63 тыс. человек.

Клин (2024 год)

Планируется строительство 5 котельных на ул. Радищева, ул. 50 лет Октября, в промзоне «Медстекло», в мкр. Майданово, у Ледового Дворца. Реконструкция 2 котельных на ул. Ленина, в д. Решоткино, с. Петровское. Будут произведены 10 блочно-модульных котельных в д. Кузнецово, п. Нудоль, д. Выголь, п. Марков Лес, пос. Чайковского, д. Струбково, д. Слобода, д. Раздолье, с. Воздвиженское.

Будет проведена реконструкция 19 км сетей на ул. Радищева, ул. 50 лет Октября, в промзоне «Медстекло», мкр. Майданово, у Ледового Дворца, на ул. Ленина, в д. Кузнецово, п. Нудоль, д. Выголь, п. Марков Лес, пос. Чайковского, д. Струбково, д. Слобода, д. Раздолье, с. Воздвиженское; д. Решоткино, с. Петровское.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 69 тыс. человек.

Клин (2025 год)

Планируется строительство 6 блочно-модульных котельных в д. Бирево, д. Шевляково- 2, с. Спас-Заулок, д. Малеевка, пос. Зубово, ул. Первомайская. Реконструкция 4 котельных в пос. Нарынка, д. Захарово, д. Соголево, д. Зубово. Будет проведено строительство 9 ЦТП на ул. Бородинский пр, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Менделеева, ул. 50 лет Октября, ул. Карла Маркса. А также реконструкция 9 ЦТП на ул. Мира, ул. Гагарина.

Будет проведена реконструкция 8 км сетей в пос. Нарынка, д. Захарово, д. Соголево, д. Зубово, на ул. Октябрьская, в д. Бирево, д. Шевляково- 2, с. Спас-Заулок, д. Малеевка, пос. Зубово, на ул. Первомайская, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Крюково; ул. Менделеева.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 20 тыс. человек.

Инженерная инфраструктура

О том, что запланировано в округах водоснабжения и водоотведения рассказал Павел Кузнецов, начальник Управления развития коммунальной инфраструктуры и нормирования Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 2014 года реализовано более тысячи мероприятий — это 563 объекта питьевого водоснабжения, 50 объектов водоотведения, 335 объектов теплоснабжения. Уже выполнено 112 объектов по восстановлению инфраструктуры военных городков.

В 2024 году запланировано 120 мероприятий — это 75 объектов питьевого водоснабжения и 42 объекта водоотведения. Положительные перемены ощутят 2,2 миллиона человек.

В продолжении Сергей Черепанов рассказал о том, что было сделано в каждом округе с 2018 по 2023 годы и о планах.

Солнечногорск

С 2018 по 2023 проведено 10 мероприятий по реконструкции ВЗУ, строительству станций очистки воды, обезжелезивания для ВЗУ. Охват жителей — 13,5 тыс. человек.

В 2024 году запланированы:

Капитальный ремонт сетей водоотведения от озера Сенеж до лодочной станции

Капитальный ремонт сетей водоотведения от лодочной станции до врезки с территории завода № 10

Капитальный ремонт сетей водоотведения от врезки с территории завода № 10 до Ленинградского шоссе.

Охват жителей — 50 тыс. человек.

В 2025–2027 гг. запланированы 19 мероприятий:

Блочно-модульная станция водоподготовки на ВЗУ, р. П. Менделеево

Реконструкция очистных сооружений, д. Осипово

Капитальный ремонт кан. коллектора мкр. Берёзки, д Жуково

Капремонт сетей ВС от ВК в районе ЦРБ до ВК в районе д/о Сенеж

Капремонт сетей ВС от ВК в районе ж/д № 41 по ул. Почтовая до ВК в районе ООО СЛК

Станция водоподготовки на ВЗУ № 4, д. Кресты, д. Рекино-Кресты

Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800 мм

Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения подключением к ЦВС АО «Мосводоканал» р. П. Андреевка

Реконструкция сетей ВС д. Жуково

Строительство системы ВО поверхностных стоков Солнечногорск

Реконструкция сетей холодного водоснабжения д. Осипово

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в в/г Миронцево

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Менделеево, д. Пешки, д. Колтышево, д. Стрелино, д. Лыткино, д. Марьино, д. Соколово, д. Новая, д. Тараканово, мкр. Лесхоз, Поваровка 2 мкр., ул. Колхозная, мкр. Рекинцо

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в в/г 213 д. Марьино

Капитальный ремонт сетей водоотведения в в/г Миронцево

Строительство блочно модульных ОС с. Алабушево в/ч 45680

Строительство ВЗУ для нужд комплекса по переработке и размещению отходов в г о Солнечногорск

Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО д. Хметьево

Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Хметьев.

Охват жителей — 133 тыс. человек.

Дубна

С 2018 по 2023 год выполнена реконструкция водовода по ул. Октябрьская на участке от ул. Свободы до камеры на пересечении с ул. Тверская в г Дубна (участок № 3).

Охват жителей — 1 тыс. человек.

В 2025–2028 гг. году запланированы:

Станция 1 подъёма г. Дубна, ул. Жуковского д. 22

Реконструкция городских ОС канализации с выделением этапов реконструкции, Коммунальный проезд, д. 23, 1 этап

Строительство инфраструктуры для инженерно-технического обеспечения индивидуальных застройщиков на земельных участках для многодетных семей (сети ВС и ВО).

Охват жителей — 70 тыс. человек.

Талдом

С 2018 по 2023 год проведено 5 мероприятий по 4 ВЗУ и одной сети ВО. Охват жителей — 16 тыс. человек.

В 2025–2028 гг. году запланированы:

Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно бытовых сточных д. Ермолино

Реконструкция дюкера 2 D 200 мм п. Вербилки

Реконструкция напорного коллектора D 400 мм, п. Вербилки

Реконструкция самотечной канализации, п. Вербилки

Канализационный коллектор в п. Северный

Охват жителей — 11 тыс. человек.

Клин

С 2018 по 2023 проведено 10 мероприятий по реконструкции сети, строительству станций обезжелезивания воды, устройству дренажной системы. Охват жителей — 14,7 тыс. человек.

В 2024 году запланирован ввод:

Сети водопровода для жилых домов в деревне Шарино

Сети водопровода для жилых домов в деревне Жуково

Охват жителей — 150 человек.

Дмитровский округ

С 2018 по 2023 проведено 11 мероприятий по строительству станций обезжелезивания воды, водоподготовки. Охват жителей — 64,5 тыс. человек.

В 2024 году запланированы:

Реконструкция ВЗУ№ 1 города Яхрома, ул. Рабочая;

Реконструкция ВЗУ № 1, ул. Пушкинская.

Охват жителей — 44 тыс. человек.

В 2025–2027 гг. году запланированы:

Строительство очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб м сут, г Дмитров

Капитальный ремонт сетей водоснабжения, г. Яхрома

Охват жителей — 72 тыс. человек.

Лобня

В 2025 году запланирована реконструкция системы водоотведения мкр. Восточный. Хват жителей — 4 тыс. человек

Химки

В 2026–2027 гг. году запланированы:

Строительство локальных очистных сооружений в мкрн. Подрезково

Строительство локальных очистных сооружений ул. Толстого

Строительство локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод по Куркинскому шоссе

Локальные очистные сооружения поверхностного стока на р. Грачевка и руч. Встречный I и II очередь

Охват жителей — 144 тыс. человек.

Долгопрудный

В 2026 году запланирована реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Спортивная. Охват жителей — 6 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.