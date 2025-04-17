Жителям 56 округов Подмосковья услуги управляющих организаций доступны в МФЦ

Жители Московской области могут получать услуги управляющих компаний в рамках «одного окна» в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На сегодняшний день количество офисов, в которых функционируют окна управляющих организаций, достигло 59. Это позволяет жителям оперативно решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, получать консультации и подавать необходимые заявления в одном учреждении.

«Мы проанализировали сайты управляющих организаций региона, по итогам было выявлено, что половина не ведут их и не доводят актуальную информацию до жителей надлежащим образом. У людей должны быть альтернативные способы диалога с управляющей организацией и получения необходимых данных. С этой целью мы прорабатываем вопрос передачи в МФЦ возможности предоставления ключевых услуг», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Специалисты управляющих организаций в МФЦ предоставляют консультации по следующим вопросам:

перерасчет платежей;

получение справок о задолженности;

подача актов на проверку, замену и установку счетчиков.

Преимущества обслуживания в МФЦ:

удобный график работы;

привычный формат предоставления услуг.

В лидерах по количеству управляющих организаций, доступных в рамках «одного окна», находится городской округ Лобня — 7 организаций. В Наро-Фоминском городском округе — 4, а в Богородском — 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.