Жители Тверской области 8 дней сидят без света из-за мощного снегопада

На прошлой неделе Тверскую область завалило снегом. С тех пор множество населенных пунктов остались без света, воды и бензина для генераторов. Энергоколлапс продолжается уже восемь дней, сообщает Mash .

Власти отмечают, что администрация Калининского района не может справиться с проблемой самостоятельно. В этом случае придется просить помощи у губернатора Игоря Рудени.

На данный момент перебои со светом сохранились в 306 населенных пунктах. Специалисты не успевают проводить ремонт электросетей. В деревнях без света остаются инвалиды и многодетные семьи.

Всего без электричества сидят более 10 тысяч человек. В населенном пункте Чуприяновка обещали починить сети не ранее 3 декабря. Еще неделю людям предстоит прожить в темноте и холоде.

Жители обесточенных сел и деревень жаловались в администрацию Калининского района, депутатам различных партий, губернатору региона и даже в прокуратуру. Однако реакции не последовало. Приезжающие на выезд электрики заявляют, что у аварийных служб дефицит сотрудников, поэтому восстановление затягивается.