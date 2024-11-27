Под Тверью более 1 тыс человек неделю живут без электричества из-за снегопада

В Тверской области свыше 1 тыс. семей неделю живут без электроэнергии после аномального снегопада. Экстренные службы и местные власти не спешат устранять проблему, сообщает Baza .

21 ноября на регион обрушился сильнейший снегопад. В результате непогоды на провода налипло до 10 см снега, а некоторые оборвали упавшие от сильного ветра деревья. Всего без света остались 53 деревни. При этом в частных домовладениях все завязано на электроэнергии.

Местные жители рассказали, что экстренные службы уже неделю обещают устранить проблему к «23 часам следующего дня». В деревне Пищалкино отремонтировали лишь 1 из 2 трансформаторов, однако через пару дней кабель вновь порвался и продолжает лежать на дороге.

При этом в деревне Аввакумово электричество полностью восстановили. По словам жителей Пищалкина, это связано с большим числом дорогих коттеджей в населенном пункте.

Жители обесточенных сел и деревень жаловались в администрацию Калининского района, депутатам различных партий, губернатору региона и даже в прокуратуру. Однако реакции не последовало. Приезжающие на выезд электрики заявляют, что у аварийных служб дефицит сотрудников, поэтому восстановление затягивается.