Жители Тагила жалуются на тонны мусора, в котором тонут за свои деньги

Жители Нижнего Тагила вновь сталкиваются с системными сбоями в работе службы вывоза бытовых отходов, хотя и исправно вносят плату согласно получаемым счетам. Информация о переполненных мусорных площадках и несанкционированных свалках постоянно публикуется в местных сообществах и обсуждениях, где граждане указывают конкретные адреса с многодневным скоплением невывезенного мусора, сообщает Поясним за Тагил .

На прошедшей неделе проблемы с вывозом мусора фиксировались на улицах Газетной и Циолковского, а также в районе пересечения Пылаева и Софьи Перовской. По словам очевидцев, от забитых контейнеров исходит стойкий запах разложения, который сопровождает людей по пути на работу, учебу или домой.

В качестве доказательств местные жители передали журналистам фотографии со двора на улицах Советской и Проезжей в Сухоложском поселке. На снимке видно, что контейнерная зона не предназначена для такого количества отходов: емкости переполнены, крышки не закрыты, часть мусора выброшена на землю. Вокруг баков разбросаны пакеты, картон, пластик и другие бытовые отходы, которые разносятся ветром и привлекают животных. Даже оборудованный навес и ограждение не помогают — отходы расползаются за пределы площадки, создавая во дворе антисанитарную обстановку.

Местные жители констатируют, что подобная ситуация в их районе стала обычным явлением. Обращения в управляющие организации и к региональному оператору по обращению с ТКО не приводят к долгосрочному улучшению. Горожане задаются вопросом, почему при регулярной оплате услуги им приходится терпеть нарушения санитарных норм, неприятные запахи и потенциальную угрозу для здоровья.

