Багреева: цифровизация и роботизация помогают повышать производительность труда

Фото - © Столичные предприятия масштабируют достигнутые результаты с помощью технологических решений. При поддержке АНО «Мосстратегия» 10 компаний уже реализовали проекты по цифровой трансформации, которые позволили сократить долю ручного труда и повысить эффективность ключевых процессов, заявила заммэра города, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Столичные предприятия масштабируют достигнутые результаты с помощью технологических решений. При поддержке АНО «Мосстратегия» 10 компаний уже реализовали проекты по цифровой трансформации, которые позволили сократить долю ручного труда и повысить эффективность ключевых процессов, заявила заммэра города, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Данные предприятия завершили оптимизацию процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда».

«Как показал опыт более 450 участников федерального проекта, инструменты бережливого производства помогают найти внутренние резервы компании и дают быстрый экономический эффект. Но чтобы его масштабировать и обеспечить долгосрочный рост производительности, нужно внедрять технологические решения», — уточнила Мария Багреева.

Предприятиям — участникам федпроекта доступна бесплатная экспертная поддержка проектов по цифровизации и роботизации. Эксперты АНО «Мосстратегия» помогают предприятиям провести диагностику процессов и определить потребности производства в цифровых и роботизированных решениях, подобрать их и рассчитать экономическую эффективность, а также оказывают консультационную помощь на всех этапах внедрения.

Среди участников — предприятия отраслей обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики.

Так, на столичном предприятии по производству металлоконструкций была развернута система цифрового мониторинга, которая помогает контролировать загрузку оборудования в реальном времени. Это дало возможность сократить простои производства на 45% и нарастить загрузку оборудования в 1,5 раза.

Внедрение автономных палетных роботов в работу склада позволило логистической компании полностью автоматизировать перемещение грузов и снизить общую долю ручного труда в складских работах, что обеспечило высокую точность логистических операций и существенное снижение издержек, связанных со случайным повреждением продукции.

На строительной площадке столичной электросетевой компании ввели систему мониторинга персонала на базе персональных носимых устройств. Решение позволило обеспечить объективный контроль рабочего времени в онлайн-режиме и полную прозрачность действий персонала на строительных объектах. Потери рабочего времени из-за простоев и лишних перемещений сократились почти на 30%, что ускорило выполнение инфраструктурных проектов.

Использование систем машинного зрения на базе нейросетей позволило транспортно-логистической компании автоматизировать приемку и отгрузку товаров. ИИ в режиме реального времени идентифицирует грузы, исключая ошибки ручного ввода и повышая скорость обработки заказов. В результате внедрения решения предприятию удалось на 40% сэкономить площадь склада и снизить издержки, связанные с человеческим фактором.

С 2025 года московские компании повышают свою производительность труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Как сообщил Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных предприятий.

