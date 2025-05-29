Жители Солнечногорска проводят собрания собственников в системе ГИС «ЖКХ»

Жильцы 116 многоквартирных домов в Солнечногорске проводят общие собрания собственников помещений в Государственной информационной системе «ЖКХ» (ГИС «ЖКХ»). Это позволяет обеспечить прозрачность при голосовании и избежать фальсификаций, сообщили в пресс-службе округа.

Сообщения о проведении собраний, решения и протоколы из ГИС «ЖКХ» автоматически поступают собственникам на портал «Госуслуги».

Для участия в общем собрании нужно войти в личный кабинет на портале ГИС «ЖКХ» https://dom.gosuslugi.ru через личный кабинет «Госуслуг». Система позволяет голосовать с компьютера или телефона в любом удобном месте — дома, на работе или прогулке.

«Все больше жителей округа выбирают онлайн голосования. Это современный способ принять ключевые решения по управлению своим домом. Собственники оперативно видят, когда начинается и заканчивается голосование, по каким вопросам оно проводится, каковы результаты», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Проверить наличие своего дома в ГИСе можно на портале «Госуслуги» в разделе «Голосования на дому».

Если возникают сложности с регистрацией или голосованием, то обратиться за помощью можно в любой офис МФЦ. Помимо этого, допустима передача своего решения администратору общего собрания.

Также в ГИС «ЖКХ» можно передать показания счётчиков, оплатить квитанции, проверить задолженности и многое другое.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.



«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.