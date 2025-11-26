Жители Солнечногорска могут узнать о субсидиях и проверить лицензию УК в «ГИС ЖКХ»

Собственники жилья получили возможность решать ключевые вопросы управления многоквартирными домами в электронном виде через портал «ГИС ЖКХ» https://dom.gosuslugi.ru . Функция значительно упрощает взаимодействие жителей с управляющими компаниями и повышает прозрачность жилищно-коммунальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

Для проведения первого электронного собрания собственник или действующая УК должны выступить инициатором голосования. Инициатор размещает сообщение в ГИС ЖКХ за 10 рабочих дней до даты начала собрания и включает туда четыре обязательных пункта: определение администратора, порядок приема администратором сообщений о проведении ОСС, порядок приема решений собственников, продолжительность голосования.

После размещения сообщения в системе всем собственникам придет уведомление через портал госуслуг, приложение «Госуслуги.Дом», систему ГИС ЖКХ, электронную почту. Объявление будет также продублировано на инфостенде у дома.

«Помимо голосований на платформе, жители могут проверить лицензию управляющей компании, сменить ее, передать показания приборов учета, получить актуальную информацию о положенных субсидиях, льготах и имеющейся задолженности, а также оплатить жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для получения консультации по вопросам регистрации на портале или участия в электронном голосовании жители округа могут обратиться в МФЦ. Проверить доступность цифровых собраний для конкретного дома можно в разделе «Голосования по дому» на официальном портале «ГИС ЖКХ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.