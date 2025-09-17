Жители Солнечногорска могут оплачивать коммунальные услуги онлайн

Такая возможность избавляет от необходимости хранения большого количества бумажных квитанций и упрощает процедуру внесения платежей.

Электронные платежи обладают рядом преимуществ перед традиционными бумажными аналогами. Во-первых, пользователям больше не придется беспокоиться о сохранности квитанций, поскольку цифровые версии защищены от подделок. Во-вторых, оплата коммунальных услуг становится быстрой и удобной благодаря возможности совершения платежей непосредственно на сайте регионального портала Госуслуг.

«При желании жители могут вернуться к традиционной форме расчета, подав заявку на изменение способа доставки квитанций с электронного формата на бумажный либо обратно. Сделать это можно каждый месяц с 1 по 19 число», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Подключиться к электронному формату несложно: необходимо войти на региональный портал госуслуг, выразить свое согласие на получение цифровых квитанций и отметить соответствующий пункт. После этого новые счета начнут приходить автоматически с начала следующего месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.