Жители ряда МКД Подмосковья перейдут на прямые расчеты с 1 марта

С 1 марта 2026 года собственники квартир в ряде многоквартирных домов Подмосковья перейдут на прямые договоры с АО «Мосэнергосбыт» и будут рассчитываться за электроэнергию напрямую с гарантирующим поставщиком, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С указанной даты договоры с АО «Мосэнергосбыт» считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений и на неопределенный срок. Подписывать их в письменной форме не требуется. При этом плата за электроэнергию на общедомовые нужды будет по-прежнему начисляться через управляющие организации. Первые платежные документы за март жители получат в апреле 2026 года с указанием номера лицевого счета.

Передавать показания приборов учета необходимо ежемесячно с 15 по 26 число через личный кабинет на сайте my.mosenergosbyt.ru, мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», сервисы на официальном сайте, чат-бот, соцсеть «ВКонтакте», по телефону +7 (499) 550-88-99 или 13-55 для абонентов «Ростелеком», а также через терминалы в офисах компании, МФЦ Москвы и «МосОблЕИРЦ». При подключении счетчика к системе АСКУЭ данные передаются автоматически.

На прямые расчеты переводятся дома по адресам: Балашиха, ул. Дмитриева, д. 14, 30; Видное, п. Развилка, д. 52, корп. 1, 2; Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, д. 20, корп. 1; м.о. Истра, д. Новинки, Павловский б-р, д. 2; д. Черная, ул. Тенистая, д. 2; Кашира, ул. 8 Марта, д. 20, корп. 1; Королев, ул. Горького, д. 79, корп. 17; ул. Ленина, д. 17; ул. Лермонтова, д. 10, корп. 1, 3; ул. Пионерская, д. 30, корп. 10, 12; мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 38, 47, корп. 2; мкр. Текстильщик, ул. Ватутина, д. 1/2; Котельники, ул. Новая, д. 3; мкр. Белая Дача, д. 25, корп. 1; Красногорск, ул. Вокзальная, д. 17А; Мытищи, пр-т Астрахова, д. 9; дер. Сухарево, ул. Егорова, д. 4, 6, 8, 10; ул. Карпенко, д. 7, 9; ул. Пацейко, д. 7–10, 12; Ногинск, ул. Академика Фортова, д. 1; Одинцово, д. Солманово, тер. МЖК Изумрудная долина, ул. Дюма, д. 25; Пушкино, ул. Школьная, д. 28А, корп. 1; Раменское, ул. Крымская, д. 1, 1а, 2, 3; ул. Приборостроителей, д. 1а; пос. Дубовая роща, ул. Октябрьская, д. 11; Сергиев Посад, ул. Владимирская, д. 69; Краснозаводск, пр-д Сержанта Сергея Разина, д. 1, корп. 1; Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 11, корп. 1; Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 1–4; Щелково, ул. Жегаловская, д. 29, корп. 1; рп. Монино, мкр. Георгиевский, ул. Генерала Ковачевича, д. 5, корп. 1, 2; д. 7, корп. 1; д. 10, корп. 1, 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.