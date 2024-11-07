Жители дома в Реутове попросили премировать инженера и плотников

Жители реутовского дома № 6 по улице Октября выразили благодарность за качество работы сотрудникам ООО «РЭУ № 5» — главному инженеру Николаю Поничеву и плотникам Намигу Хиялову, Сергею Антипову и Виктору Свистунову, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В четырех подъездах дома установили подъездные и тамбурные двери, утеплили и обшили перегородки.

«Каждый сотрудник на своем участке проявил себя профессионалом в своей работе.

«Хочется отменить, что все работы по установке выполнены на отлично. Теперь мы знаем, что в ООО „РЭУ № 5“ есть квалифицированные работники, профи своего дела, за таких работников надо держаться и поощрять. Просим от лица всех жителей и Совета дома премировать вышеперечисленных сотрудников. А также благодарим Генерального директора ООО „РЭУ № 5“ Башкатова С. В за организацию и контроль работ, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — написали жильцы в соцсетях.

Как рассказали в РЭУ № 5 изначально в четырех подъездах дома планировался небольшой косметический ремонт. Но оценив состояние дверей, Совет дома вместе с управляющей компанией «Жилсервис» приняли решение их заменить, причем не только тамбурные, но и железные подъездные.

«По согласованию с моветом дома в обозначенные сроки были произведены закупка, поставка и монтаж», — отметили жильцы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.