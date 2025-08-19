Жители Реутова поборются за победу в областном этапе конкурса «Мой комфортный дом»

В городском округе Реутов продолжается ежегодный конкурс благоустройства «Мой комфортный дом», по итогам которого лучшие дома будут представлять муниципалитет на областном этапе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проводится по распоряжению главы города Филиппа Науменко и направлен на вовлечение жителей в создание комфортной, эстетичной и безопасной городской среды. В этом году на участие уже поступило более 30 заявок по трем основным номинациям: «Лучший подъезд», «Лучший дом» и «Лучший двор».

Конкурс проходит с мая, а завершился приём заявок 15 августа. В течение лета профильная комиссия, в которую входят представители администрации, управляющих организаций, Общественной палаты, Совета депутатов, МБУ «ХЭУ», Ассоциации председателей советов МКД, а также региональных структур таких как ГУ МЧС России, Московский МинЖКХ и Минтерконтроль, организует плановые выезды на объекты. Осмотр проходит по инициативе самих жителей, а также управляющих компаний и советов домов.

Одним из участников конкурса стал дом № 27, корпус 2 на улице Ашхабадской. Его история участия — пример активного и результативного взаимодействия жильцов и управляющей организации. Председатель совета дома Надежда Зарецкая уже два года назад выводила дом в победители, и уверена, что в этом году шансы на высокий результат снова велики. Во время визита членов комиссии Зарецкая провела подробную экскурсию, рассказала о проделанной работе по благоустройству, продемонстрировала обновлённый фасад, ухоженные клумбы и удобный подъезд. Как отмечают эксперты, дом производит впечатление ухоженного, тёплого и уютного пространства, и может по праву претендовать на звание одного из лучших в Реутове.

По словам начальника отдела муниципального жилищного контроля администрации Ларисы Томашпольской, каждый из участников демонстрирует высокий уровень самоорганизации, креативный подход и любовь к своему дому: «Конкурс из года в год показывает, насколько жители Реутова готовы включаться в развитие своей среды. Каждый заявленный объект достоин первого места, и членам комиссии непросто сделать окончательный выбор».

Подведение итогов состоится до 17 октября 2025 года. Победителей отметят дипломами и памятными табличками, а лучших кандидатов направят на участие в областных конкурсах. Остальным участникам вручат дипломы за активность и вклад в благоустройство.

Конкурс «Мой комфортный дом» — это не только соревнование, но и важный социальный проект, стимулирующий объединение жителей, распространение положительного опыта, повышение качества обслуживания многоквартирных домов и укрепление чувства общности. Лучшие практики, представленные жителями Реутова, становятся примером для всего Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.