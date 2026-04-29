В Подмосковье оценили итоги проекта для поддержки учителей

В Московской области подвели итоги реализации проекта «Эффективная методическая служба» за I квартал 2026 года. В регионе сформировали более 4 тыс. наставнических пар и провели исследование компетенций свыше 3,5 тыс. педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект направлен на повышение квалификации учителей через стандартизацию методической поддержки и внедрение современных инструментов, включая технологии искусственного интеллекта. В I квартале в работу включились более 4 тыс. наставнических пар, объединяющих опытных педагогов и молодых специалистов.

Региональное исследование компетенций учителей включало тестирование по предметным знаниям, функциональной грамотности и методике преподавания. Его прошли более 3,5 тыс. человек. Результаты позволяют объективно оценить профессиональный уровень педагогов и выявить дефициты, после чего для них формируют индивидуальные маршруты поддержки.

Наибольшую активность показали образовательные организации Солнечногорска, Люберец и Одинцовского округа. Специалисты 20 межмуниципальных методических служб посещают уроки и сопровождают молодых учителей. Больше всего занятий посетили методисты Люберец, Орехово-Зуева и Коломны. После анализа уроков с применением ИИ педагоги получают рекомендации по развитию профессиональных компетенций. Проект планируют расширять и дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.