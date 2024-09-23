Жители Подмосковья встретились с руководителями проектов фонда капремонта

На прошедшей неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области провели выездные проверки на ключевых площадках строительства региона. В рамках рабочей поездки представители ЦУП посетили Раменский округ, Люберцы, Дзержинский, Клин, Рузский округ и Балашиху, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Основная цель визитов заключалась в обсуждении хода капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), сроков выполнения работ и определении способов ускорения процесса. Жители многоквартирных домов задали интересующие вопросы и получили консультации у специалистов фонда.

Таже руководители проектов уделяют особое внимание вопросам взаимодействия с подрядными организациями и строительному контролю. На всех встречах присутствовали эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые осуществляют контроль качества выполнения работ.

«Мы стремимся не только к выполнению поставленных задач по капитальному ремонту, но и к открытому общению с жителями. Это позволяет своевременно выявлять и решать возникающие вопросы. В 2024 году в Московской области планируется отремонтировать более 4 тысяч многоквартирных домов, и мы продолжаем уделять особое внимание качеству и срокам выполнения работ», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.