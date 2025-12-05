Жители Подмосковья утилизировали более 1,4 тысячи ненужных вещей с начала 2025 года

Жители Подмосковья с начала 2025 года утилизировали более 1,4 тысячи ненужных предметов с помощью электронной услуги вывоза крупногабаритного мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители Подмосковья активно используют сервисы для утилизации ненужных вещей из квартир. Для этого доступны специализированные площадки «Мегабак» и онлайн-сервис на региональном портале госуслуг, который позволяет заказать вывоз крупногабаритного мусора прямо из дома.

С начала 2025 года с помощью электронной услуги было вывезено более 1,4 тысячи различных предметов. Среди них — крупная бытовая техника, двери, ванны, мебель, матрасы, пианино, стиральные машины и другие вещи.

Для оформления заявки на вывоз необходимо выбрать предмет для утилизации, указать адрес, желаемую дату и время, а также контактный телефон. После этого специалисты связываются с заявителем для уточнения деталей услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.