Жители Подмосковья стали победители акции «Терминал удачи»

Стать участником розыгрыша призов просто

До 31 октября нужно оплатить коммунальный счет в клиентском офисе МосОблЕИРЦ на приеме у менеджера в POS-терминале через Систему быстрых платежей. Сумма платежа должна быть не меньше той, что указана в квитанции в графе «Итого к оплате».

Другие способы оплаты коммунальных услуг без комиссии:

Акция проводится в Балашихе, Богородском округе, Воскресенске, Дубне, Истре, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Наро-Фоминске, Одинцовском округе, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Рузе, Сергиевом Посаде, Ступине, Фрязине, Шатуре и Щелкове.

В октябре генератор случайных чисел выберет 10 следующих победителей. Подробнее узнать об условиях акции можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.