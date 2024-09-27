Жители Подмосковья стали победители акции «Терминал удачи»
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Определились первые победители акции МосОблЕИРЦ «Терминал удачи». Генератор случайных чисел выбрал 10 номеров лицевых счетов. Каждый победитель получит 3 999 рублей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Стать участником розыгрыша призов просто
До 31 октября нужно оплатить коммунальный счет в клиентском офисе МосОблЕИРЦ на приеме у менеджера в POS-терминале через Систему быстрых платежей. Сумма платежа должна быть не меньше той, что указана в квитанции в графе «Итого к оплате».
Другие способы оплаты коммунальных услуг без комиссии:
- на сайте МосОблЕИРЦ в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн«;
- в клиентских офисах расчетного центра.
Акция проводится в Балашихе, Богородском округе, Воскресенске, Дубне, Истре, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Наро-Фоминске, Одинцовском округе, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Рузе, Сергиевом Посаде, Ступине, Фрязине, Шатуре и Щелкове.
В октябре генератор случайных чисел выберет 10 следующих победителей. Подробнее узнать об условиях акции можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.