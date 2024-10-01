сегодня в 15:55

Жители Подмосковья смогут выиграть деньги за оплату коммуналки в личном кабинете

Специалисты МосОблЕирц рассказали жителям Подмосковья, как оплачивать коммунальные счета еще быстрее и выгоднее. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Чтобы стать участником новой акции расчетного центра и получить шанс выиграть 1 000 рублей за оплату коммунальных услуг, нужно:

зарегистрироваться и/или войти в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в разделе «Платежи» при оплате выбрать способ «Оплатить через СБП»:

выбрать банк для оплаты и подтвердить платеж;

после оплаты в приложении банка выбрать опцию «Привязать счет»;

выбрать карту, которую вы хотите в дальнейшем использовать для оплаты, и нажать «Сохранить».

Теперь вы можете выиграть 1000 рублей и мгновенно оплачивать счета МосОблЕИРЦ через СБП без подтверждения и перехода в банковское приложение.

Акция продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Каждый месяц генератор случайных чисел будет выбирать 30 победителей. Подробнее об условиях акции можно узнать здесь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.