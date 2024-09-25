Жители Подмосковья смогут получить услуги управляющих компаний в МФЦ
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Жители Московской области смогут получить услуги управляющих компаний в рамках «одного окна» МФЦ. Новый формат даст людям альтернативные способы диалога с управляющей организацией, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Речь идет о следующих услугах:
- выдача справок об отсутствии задолженностей за ЖКУ;
- открытие/закрытие/переоформления лицевого счета;
- подключение электронных сервисов;
- получение ключа от домофона.
Преимущества заключаются в удобном графике и привычном формате сервиса.
«Мы проанализировали сайты управляющих компаний региона, по итогам было выявлено, что половина не ведут их и не доводят актуальную информацию до жителей надлежащим образом. У людей должны быть альтернативные способы диалога с управляющей организацией и получения необходимых данных. С этой целью мы прорабатываем вопрос передачи в МФЦ возможности предоставления ключевых услуг. Уже в следующем году между крупными УК и МФЦ будут заключены соотвествующие соглашения», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Часть сервисов автоматизирована уже сейчас — умная платежка, единый платежный документ, цифровая панель ЖКХ. Получить их можно на региональном портале госуслуг.
О переходе услуг УК в МФЦ впервые было анонсировано во время стратегической сессии, организованной Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.