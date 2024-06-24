Жители Подмосковья смогут получить бонусы за сдачу вторичного сырья

В Истре реализуется проект «Экодом». В рамках которого жители могут сдать сырье на переработку в специально оборудованные пункты приема и сортировки. Каждый желающий может сдать пластик, батарейки, макулатуру и т. д., а взамен получить бонусы на покупки в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Сегодня многие компании заинтересованы в зеленой повестке. Совместными усилиями реализуются хорошие проекты, формируя наши полезные привычки. Такие эко-начинания получают распространение по всему региону. Например, в одном из Истринских ЖК жители на деньги, вырученные от реализации вторичного сырья, закупают и высаживают декоративные растения у себя во дворах. Важно, чтобы подобные проекты воплощались в каждом муниципалитете», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На деньги, вырученные от реализации собранных по видам отходов, закупают и высаживают декоративные растения.

«Мы видим пример прекрасной кооперации, где жители вместе с бизнесом смогли найти общее решение в сдаче на переработку вторичного сырья. Отмечу, что около 80% бытовых отходов можно сдать на переработку. Это внушительная цифра. Кроме того, площадок по сбору отходов на переработку огромное количество. Можно зайти в «Интернет» и найти ближайший пункт в 10-20 минутах ходьбы от вашего дома» — прокомментировал депутат Мособлдумы, член комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Сергей Маликов.

Расписание работы экопунктов можно уточнить в сообществе проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что проект по размещению экопунктов является наиболее значимым при реализации программы по раздельному сбору отходов.

Он отметил важность вопросов экологии для региона и поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.