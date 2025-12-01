Жители Подмосковья сэкономили 33 млн рублей на кэшбеке за оплату ЖКУ

Более 92 тыс. клиентов МосОблЕИРЦ воспользовались возможностью получить 3% кешбэка за оплату коммунальных услуг через Систему быстрых платежей. Средний размер возврата с одного платежа составляет около 350 рублей, сообщила пресс-служба центра.

Условия акции позволяют получить кешбэк до Нового года тем клиентам, которые в течение четырех месяцев до ее начала не пользовались СБП для таких платежей или совершают их впервые. Для участия необходимо оплачивать услуги в определенных каналах: в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф, на сайте расчетного центра по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн», в мобильном приложении «МосОблЕИИРЦ Онлайн» или по QR-коду СБП на бумажной квитанции.

Возврат 3% от суммы перевода происходит моментально после оплаты. Акция продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года по московскому времени. Более детальную информацию об условиях можно найти по ссылке.

Организатором выступило АО «Национальная система платежных карт». Полные сведения об организаторе, правилах проведения, размере кешбэка и правилах программы лояльности АО «НСПК» размещены на сайте vamprivet.ru. Кешбэк является частичным возвратом денежных средств. Имеются ограничения.