Жители Подмосковья реже обращались в ЕДС по содержанию МКД на прошлой неделе

На минувшей неделе в ЦУРе зафиксировали снижение числа заявок в единую диспетчерскую службу Московской области по тематикам содержания и текущего ремонта многоквартирных домов. Их стало на 24% меньше по сравнению с двумя неделями ранее. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

В частности, меньше зафиксировано обращений по вопросам уборки подъездов (-22%), работы лифтового оборудования (-18%), освещения мест общего пользования (-21%), ремонта входных дверей (-29%).

Снижение отмечено в большинстве горокругов Подмосковья (их 39). Так, меньше стало заявок в Орехово-Зуевском округе (на 16%), Подольске (на 21%), Красногорске (на 34%).

В Реутове этот показатель составил 40%. Управляющие организации муниципалитета провели уборку подъездов дома № 52 по улице Октября. В доме № 14 по улице Реутовских ополченцев отремонтировали входную дверь. В доме № 60 на Юбилейном проспекте восстановили освещение мест общего пользования, а по адресу: улица Ашхабадская, дом № 33 устранили течь системы водоотведения.

Из городского округа не поступило ни одного обращения в категориях: «устранить несанкционированные надписи, рисунки, рекламу на фасаде дома»; «отремонтировать систему пожарной сигнализации»; «ликвидировать захламление подвала»; «восстановить целостность электропроводки в местах общего пользования» и ряде других.

Жители Подмосковья могут подать заявку для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе через портал ЕДС МО. УК обязана взять заявку в работу и исполнить в регламентные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.