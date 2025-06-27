Жители Подмосковья получили промокоды на скидки за участие в проекте по переходу ЕПД

Жители Подмосковья, которые уже перешли на электронный единый платежный на региональном портале госуслуг, получат бонусы и скидки от крупнейших ритейлеров страны, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Министерство ЖКХ Московской области отправит на электронные почты пользователей уникальный промокод со скидкой на покупки в магазинах торговых сетей.

«Мы подключили к нашему эксперименту представителей ритейл-индустрии, предприятия общепита и фермерские хозяйства. Теперь жители смогут получать не только онлайн-квитанцию, но и приятные бонусы — скидки в магазинах. К проекту уже присоединилась торговая сеть «Магнит». В ближайшее время для жителей будут доступны программы лояльности от сетей «Лента», «Дикси», а также еще от порядка 80 представителей малого бизнеса. Условия сотрудничества с этими субъектами уже прорабатываются», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Промокоды в «Магнит» уже поступили на почты тыс. жителей.

Присоединиться к проекту по переходу единого платежного документа на РПГУ и изменить формат получения квитанции можно ежемесячно с 1 по 19 число включительно.

Промокоды начнут приходить с 20 числа этого же месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.