Жители Подмосковья получат коммунальные бонусы за каждый вход в личный кабинет

В Подмосковье стартовала неделя свободного доступа к программе «Коммунальный бонус». До 2 февраля включительно при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно получать купоны на подарки и скидки. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На странице «Коммунального бонуса» — более 60 выгодных предложений в различных категориях: гипермаркеты и доставка, обучение и путешествия, одежда, бытовая техника и многое другое.

Чтобы получить бонусы, нужно:

в личном кабинете зайдите в раздел «Сервисы» — «Онлайн-помощник» — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

выберите любое количество бонусов;

применяйте бонусы при оформлении покупок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.