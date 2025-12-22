Жители Подмосковья получат декабрьские счета за ЖКУ раньше обычного

Жители Подмосковья* получат декабрьские счета за коммунальные услуги раньше обычного графика. Основная часть квитанций уже доступна в личных кабинетах МосОблЕИРЦ . Традиционное досрочное выставление счетов позволит всем желающим рассчитаться за ЖКУ до наступления новогодних праздников. Те, кто предпочитает платить в привычные сроки, смогут сделать это в январе., сообщила пресс-служба центра.

Если актуальные показания счетчиков не были переданы, начисление за декабрь произведут посреднему потреблению или нормативу. В январе, после получения реальных показаний, сумму пересчитают по фактическому расходу.

Оплаты, внесенные за ноябрь после 10 декабря, могут не войти в декабрьские начисления и будут учтены в январском счете. В такой ситуации рекомендуется оплатить декабрьскую квитанцию на сумму «Итого к оплате» за вычетом уже произведенного платежа.

Оплатить услуги можно различными способами: через личный кабинет или кнопку моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по электронному счету из письма, в клиентских офисах, а также в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

К Новому году для жителей подготовлены специальные бонусы. При оплате до 25 декабря через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» есть шанс выиграть 3 999 ₽. За первые платежи через СБП в системе МосОблЕИРЦ начисляется кешбэк 3%. Все новогодние акции собраны по ссылке.

*Для жителей округов Дубна, Клин, Мытищи, Подольск и Щелковский сроки доставки бумажных квитанций остаются неизменными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.