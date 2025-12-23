Жители Подмосковья подали более 28 тысяч заявлений на субсидии по ЖКУ

В 2025 году жители Подмосковья более 28 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой по оформлению субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг через портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Субсидия предоставляется жителям, зарегистрированным в Подмосковье, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи. Размер субсидии зависит от стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилья: для одиноко проживающих — 33 кв. м, для семьи из двух человек — 42 кв. м, для семьи из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат рассмотрения заявления поступает в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.