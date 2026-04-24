Жители Подмосковья перейдут на прямые расчеты с Мосэнергосбытом

С 1 мая 2026 года собственники ряда многоквартирных домов в Подмосковье перейдут на прямые договоры с АО «Мосэнергосбыт» и будут оплачивать электроэнергию напрямую гарантирующему поставщику. Первые платежные документы за май жители получат в июне, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Прямые договоры с гарантирующим поставщиком будут считаться заключенными автоматически и на неопределенный срок, без подписания бумажных документов. При этом начисление платы за электроэнергию на общедомовые нужды сохранится через управляющие организации.

Первые квитанции от Мосэнергосбыта с указанием лицевого счета поступят в июне 2026 года за май. Для корректного формирования платежных документов жителям необходимо ежемесячно передавать показания счетчиков с 15 по 26 число через личный кабинет на сайте my.mosenergosbyt.ru, мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», официальный сайт компании, чат-бот, сервис во «ВКонтакте», по телефону +7 (499) 550-88-99 или 13-55 для абонентов «Ростелекома», а также через терминалы в офисах компании, МФЦ Москвы и «МосОблЕИРЦ».

Если прибор учета подключен к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии, показания передаются автоматически и дополнительно направлять их не требуется. Уточнить наличие подключения можно в личном кабинете или по телефону +7 (499) 550-9-550.

На прямые расчеты переходят жители домов в Балашихе, Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове и населенных пунктах Одинцовского округа, Подольске, Пушкино и Ивантеевке, Раменском, Сергиево-Посадском округе, Серпухове и Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.