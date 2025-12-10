Жители Подмосковья могут воспользоваться голосовым помощником МосОблЕИРЦ
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Жители Московской области могут воспользоваться автоматическим голосовым помощником подмосковного расчетного центра. Передать показания и получить справочную информацию можно, не дожидаясь ответа оператора, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Функции помощника:
- принимает показания приборов учета;
- сообщает баланс и дату последнего платежа;
- консультирует по поверке счетчиков;
- отвечает на вопросы о доставке квитанций.
Для того, чтобы передать показания необходимо позвонить в контактный центр и на вопрос системы «Что вас интересует?» ответить «Показания». Затем по одной цифре надиктовать номер лицевого счета и передать показания, следуя голосовым инструкциям. Если система затруднится с ответом, звонок переключится на оператора.
Если подтвердить номер телефона, система запомнит данные и при следующих звонках называть лицевой счет не понадобится.
Голосовой помощник отвечает на звонки ежедневно с 6:00 до 23:00 по телефону: 8 499 444 01 00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.