Жители Подмосковья могут сдать пластик на переработку и получить бонусы

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В рамках экологических игр 2025 жители Московской области могут сдать пластик на переработку в экомобиле и получить бонусы от торговых сетей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Экомобиль — это специализированный транспорт, оснащенный всем необходимым для сбора пластиковых отходов. Каждый его выезд — это шаг к более экологичному будущему.

На переработку можно сдать пластиковую упаковку. Подробнее ознакомиться со списком принимаемых ресурсов можно по ссылке.

Экомобиль будет курсировать по установленным маршрутам и расписанию.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», —  отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Адреса в апреле:

12 апреля:

  • Красногорск. Адрес: Парковка ДК «Подмосковье».
  • Балашиха
    Адрес: мкр. Железнодорожный, ул. Советская, Напротив входа в ТЦ Океан.
  • Коломна
    Адрес: Вблизи кинотеатра «Горизонт».
  • Люберцы
    Адрес: ул. Симоновская, д. 4.

13 апреля:

  • Долгопрудный
    Адрес: мкр. Шереметьевский, ул. Центральная, д. 10.
  • Королев
    Адрес: Центральный сквер Юбилейного, со стороны лесной улицы.
  • Серпухов
    Адрес: Московское шоссе, д. 55, парковка перед ТЦ «Б-Класс».
  • Видное
    Адрес: ТЦ «Курс» (парковка), Солнечный, д. 10.

За каждую сдачу пластика житель получает бонусы от «ВкусВилл», которые можно использовать для покупок.

Время работы: с 12:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.