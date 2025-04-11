Жители Подмосковья могут сдать пластик на переработку и получить бонусы
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В рамках экологических игр 2025 жители Московской области могут сдать пластик на переработку в экомобиле и получить бонусы от торговых сетей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Экомобиль — это специализированный транспорт, оснащенный всем необходимым для сбора пластиковых отходов. Каждый его выезд — это шаг к более экологичному будущему.
На переработку можно сдать пластиковую упаковку. Подробнее ознакомиться со списком принимаемых ресурсов можно по ссылке.
Экомобиль будет курсировать по установленным маршрутам и расписанию.
«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Адреса в апреле:
12 апреля:
- Красногорск. Адрес: Парковка ДК «Подмосковье».
- Балашиха
Адрес: мкр. Железнодорожный, ул. Советская, Напротив входа в ТЦ Океан.
- Коломна
Адрес: Вблизи кинотеатра «Горизонт».
- Люберцы
Адрес: ул. Симоновская, д. 4.
13 апреля:
- Долгопрудный
Адрес: мкр. Шереметьевский, ул. Центральная, д. 10.
- Королев
Адрес: Центральный сквер Юбилейного, со стороны лесной улицы.
- Серпухов
Адрес: Московское шоссе, д. 55, парковка перед ТЦ «Б-Класс».
- Видное
Адрес: ТЦ «Курс» (парковка), Солнечный, д. 10.
За каждую сдачу пластика житель получает бонусы от «ВкусВилл», которые можно использовать для покупок.
Время работы: с 12:00 до 18:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.