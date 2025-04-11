Жители Подмосковья могут сдать пластик на переработку и получить бонусы

В рамках экологических игр 2025 жители Московской области могут сдать пластик на переработку в экомобиле и получить бонусы от торговых сетей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Экомобиль — это специализированный транспорт, оснащенный всем необходимым для сбора пластиковых отходов. Каждый его выезд — это шаг к более экологичному будущему.

На переработку можно сдать пластиковую упаковку. Подробнее ознакомиться со списком принимаемых ресурсов можно по ссылке.

Экомобиль будет курсировать по установленным маршрутам и расписанию.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.



Адреса в апреле:

12 апреля:

Красногорск. Адрес: Парковка ДК «Подмосковье».

Балашиха

Адрес: мкр. Железнодорожный, ул. Советская, Напротив входа в ТЦ Океан.

Коломна

Адрес: Вблизи кинотеатра «Горизонт».

Люберцы

Адрес: ул. Симоновская, д. 4.

13 апреля:

Долгопрудный

Адрес: мкр. Шереметьевский, ул. Центральная, д. 10.

Королев

Адрес: Центральный сквер Юбилейного, со стороны лесной улицы.

Серпухов

Адрес: Московское шоссе, д. 55, парковка перед ТЦ «Б-Класс».

Видное

Адрес: ТЦ «Курс» (парковка), Солнечный, д. 10.

За каждую сдачу пластика житель получает бонусы от «ВкусВилл», которые можно использовать для покупок.

Время работы: с 12:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.