Жители Подмосковья могут проверить задолженности за газ онлайн

В Московской области процесс проверки задолженности за газ при покупке недвижимости перевели в «цифру». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Теперь граждане, которые планируют покупку квартиры или дома на вторичном рынке Подмосковья, могут убедиться в отсутствии долгов за газ непосредственно на региональном портале государственных услуг. Для этого потребуется ввести адрес интересующего объекта, а специалист „Мособлгаз“ сообщит пользователю о наличии или отсутствии задолженности. Это избавит покупателей от лишних переживаний и поможет чувствовать себя увереннее при сделках с недвижимостью», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Коммунальные услуги». Воспользоваться ею могут физические лица.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение трех рабочих дней. В случае необходимости уточнения запрашиваемой информации, сотрудник «Мособлгаз» свяжется с заявителем по контактным данным, указанным в заявлении. Точную сумму задолженности можно узнать у собственника объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.