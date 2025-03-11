Жители Подмосковья могут пройти обучающие семинары по борьбе с мошенниками

В бесплатных обучающих семинарах информационного онлайн-проекта «Перезвони Сам» собрана актуальная информация и полезные советы о методах защиты от злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Тематики вебинаров затрагивают широкий спектр проблем, а эксперты готовы ответить на вопросы слушателей. Реальные истории, четкие инструкции и советы экспертов можно найти на сайте проекта «Перезвони Сам» по ссылке: https://sam.mos.ru.

20 марта в 11:00 пройдет семинар на тему «Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?». Онлайн-трансляция будет доступна на платформе «VK Видео». Сейчас можно ознакомиться записью прошедших вебинаров: «Мошенничество при покупке машины» и «Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей».

Также узнать больше об основах личной информационной безопасности можно на ресурсах программы кибергигиены на портале Госуслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.