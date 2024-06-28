Жители Подмосковья могут поучаствовать в акции «Счастливая подписка»

1 июля в Подмосковье стартует акция «Счастливая подписка». Каждый клиент МосОблЕИРЦ имеет шанс выиграть 1 500 рублей за подписку на электронный счет, сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Электронный счет — это точная копия бумажного, но с рядом преимуществ: своевременная доставка на электронную почту — без бумажного дубликата; доступность для скачивания за любой период; отсутствие риска потери или порчи; экономия бумаги, сохранение деревьев и снижение количества отходов.

Чтобы принять участие в акции, нужно подписаться на электронный счет в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты. Подписаться или быть подписанным на рекламно-информационную рассылку. В личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка» нужно передвинуть бегунок вправо.

Рекламная рассылка позволяет первым получать свежие новости об акциях и услугах, а также лучшие предложения от программы «Коммунальный бонус».

Акция «Счастливая подписка» продлится до 31 декабря 2024 года. Розыгрыш призов будет проходить каждый месяц. Генератор случайных чисел выберет 10 победителей. Выигрыш — 1 500 рублей — будет зачислен на лицевые счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В первом розыгрыше примут участие все, кто до 31 июля подпишется на доставку электронных счетов и рекламную рассылку. Подробнее ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.

«Электронные счета — это шаг к более экологичному и удобному обслуживанию. Мы рады предложить нашим клиентам возможность участвовать в акции и получать призы за использование современных технологий», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.