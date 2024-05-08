Жители Подмосковья могут отказаться от бумажных платежек в пользу электронных

Электронный счет не потеряется и не придет в негодность. Это решение экономит бумагу, сохраняет деревья и может в любой ситуации заменить бумажную платежку. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

5 фактов об электронном платежном документе:

электронный счет — точная копия бумажного, он несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу;

электронный и бумажный счет — это информация о начислениях за жилищные и коммунальные услуги. Доказательство оплаты услуг — не счет, а чек или выписка из банка. Именно эти документы рекомендуется хранить в бумажном или электронном виде. По ним легко восстановить историю платежей и подтвердить факт оплаты;

в МФЦ для получения субсидии на оплату ЖКУ понадобится не платежный документ, а справка об отсутствии задолженности по лицевому счету. Ее можно получить в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ или заказать в личном кабинете;

при оплате бумажного или электронного документа факт оплаты моментально подтверждается чеком. Баланс счета обновляется в течение 3 дней, после сверки поступивших из банка сумм с реестрами лицевых счетов;

независимо от того какой счет вы получаете — электронный или бумажный, история начислений и платежей надежно защищена. Каждый день МосОблЕИРЦ делает резервное копирование базы данных. Информация может быть восстановлена даже в случае пожара, сбоя или аварии всей электронной системы.

Подписку на электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.