Жители Подмосковья могут оформить услуги ЖКХ в «Доброделе»

Жители Подмосковья могут подать заявления на услуги ЖКХ через мобильное приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуги собраны в разделе «Услуги ЖКХ» на главной странице приложения «Добродел». Там можно заказать техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и приборов учета теплоснабжения, обратиться за консультацией в ресурсоснабжающую организацию, сверить взаиморасчеты или оформить перерасчет.

В приложении также можно получить акты, выписку из домовой книги и другие справки с места жительства, отказаться от бумажной квитанции и перейти на электронный единый платежный документ. Чтобы воспользоваться услугами, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить заявление и подписать его онлайн.

«Добродел» — единое мобильное приложение с информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно по ссылке.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.