Жители Подмосковья могут общаться с УО через «Госуслуги Дом»

Жители Подмосковья могут оперативно решать вопросы с управляющими организациями через приложение «Госуслуги Дом». Сервис позволяет направлять обращения, прикладывать фото и видео и отслеживать статус заявок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

С помощью приложения пользователи могут указать, где и когда возникла проблема, а также подробно описать ситуацию. К обращению можно прикрепить фотографии или видеозаписи, что помогает сотрудникам управляющей организации быстрее разобраться в вопросе. Коллективные заявки, подписанные несколькими жильцами, имеют больший вес и, как правило, рассматриваются в приоритетном порядке.

Сервис также дает возможность добавить представителя управляющей организации в официальный домовой чат. Это упрощает взаимодействие, позволяет оперативно получать ответы и держать организацию в курсе актуальных запросов жителей.

Через «Госуслуги Дом» можно подавать заявки, отслеживать их статус, участвовать в онлайн-голосованиях и общаться с соседями и представителями УО в верифицированном чате. Приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store, RuStore и AppGallery.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.