Мэр Самары Иван Носков: «Буревестник» вернется в муниципальную собственность

В Самаре в муниципальную собственность возвращена территория бывшего стадиона «Буревестник». Судебный процесс длился более года, сообщает АиФ в Самаре .

Глава Самары Иван Носков рассказал, что участок, где ранее располагался стадион «Буревестник», вновь принадлежит городу. В частных руках спортивный объект сначала превратили в автостоянку, затем — в рынок.

«Прокуратура Самарской области провела колоссальную работу по возвращению земли городу. Благодарю лично прокурора Самарской области Сергея Петровича Берижицкого и в его лице всех сотрудников прокуратуры, которые были задействованы в процессе. Несмотря на давность лет, была собрана убедительная доказательная база и подан иск в защиту всех жителей города, которые когда-то потеряли возможность заниматься спортом на стадионе. Более года длился судебный процесс. И вот — поставлена точка», — написал мэр.

По словам Носкова, стадион должен вновь стать спортивным объектом, однако восстановление потребует времени: прежняя инфраструктура практически утрачена. Владельцам нестационарных торговых точек предложат другие площадки в соответствии с законом, после чего начнется проектирование нового спортобъекта.

«В сентябре 2025 года стадион получил статус объекта культурного наследия. И это точно никак не коррелируется с киосками и автостоянкой. Работу по возвращению муниципальной собственности в Самаре продолжаем», — добавил Иван Носков.

