Жители Подмосковья могут изменить сроки капремонта домов

Жители Московской области с прошлого года могут корректировать сроки капитального ремонта своих домов в зависимости от их технического состояния. Для этого необходимо провести обследование и подать документы в администрацию, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Региональная программа капитального ремонта стала более гибкой. Теперь очередность работ можно пересмотреть с учетом фактического состояния здания и инициативы собственников.

Отправной точкой является общее собрание жильцов. Решение о проведении технического обследования должно поддержать не менее двух третей собственников, после чего его фиксируют в протоколе. Если инициатива исходит от жителей, расходы на обследование оплачиваются за счет дополнительно собранных средств. Для домов со специальным счетом процедура проще: при достаточном накоплении ремонт можно начать в любое время без дополнительной экспертизы.

Обследование вправе проводить только специализированные организации. С октября 2025 года действуют новые правила оценки состояния многоквартирных домов, которые обеспечивают объективность заключений. Эксперты фиксируют степень износа конструкций и инженерных систем, и именно это заключение становится основанием для изменения сроков.

С заявлением, протоколом собрания и результатами экспертизы жители обращаются в администрацию. На основании представленных данных в региональную программу вносят корректировки. Досрочное включение не означает немедленного начала работ, но позволяет изменить очередность с учетом реальных потребностей дома. Контроль качества ремонта осуществляют специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.