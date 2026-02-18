Жители Подмосковья могут изменить данные лицевого счета ЕИРЦ онлайн

Жители Подмосковья теперь могут внести изменения в лицевой счет единого расчетного центра через интернет при переезде, покупке квартиры или изменении состава семьи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Московской области сообщил, что при изменении места жительства, покупке недвижимости или изменении состава семьи необходимо актуализировать данные по лицевому счету плательщика за жилищно-коммунальные услуги. Сделать это можно онлайн — в личном кабинете на сайте ЕИРЦ или через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Отправить обращение».

Для подачи обращения нужно выбрать пункт «Лицевой счет» и тему консультации, например, смена владельца или открытие, объединение либо разделение счетов. После ознакомления с порядком подачи обращения следует заполнить форму и приложить фотографии необходимых документов.

Обращение может подать собственник или наниматель жилья. Для смены собственника потребуются паспорт нового владельца или нанимателя, выписка из домовой книги, документы, подтверждающие право пользования или собственности, а также выписка из ЕГРН.

Внести изменения можно и при личном визите в офис МосОблЕИРЦ, где понадобятся оригиналы и копии документов. Дополнительную информацию и номер лицевого счета можно узнать по телефону +7 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.