Жители Подмосковья до 25 августа получат подарки и скидки в «Коммунальном бонусе»

С 19 по 25 августа жители Подмосковья смогут воспользоваться уникальной возможностью — неделей свободного доступа к программе «Коммунальный бонус». В течение этих дней пользователи личного кабинета на сайте расчетного центра и мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» смогут получать купоны на подарки и скидки при каждом входе в систему . Количество входов и получаемых купонов не ограничено. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Программа «Коммунальный бонус» станет отличным помощником в подготовке к новому учебному году и поможет с пользой провести остаток лета. В августе участникам доступно более 80 выгодных предложений в различных категориях, включая онлайн-гипермаркеты, образование, одежду и обувь, красоту и здоровье, бытовую технику и многое другое.

Как получить бонусы:

личном кабинете перейдите в раздел «Онлайн-помощник», затем выберите «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

выберите любое количество бонусов;

примените бонусы при оформлении покупки;

В связи с проведением профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 6:00.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.